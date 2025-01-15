Lüleburgaz Belediyesi\'nden Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek çocuklar için bir etkinlik programı hazırladı. 18 Ocak- 2 Şubat arasında Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar, felsefeden sanata pek çok farklı içerikte atölyeyle buluşacak.

Lüleburgaz Belediyesi, çocuklara yarıyıl tatilinde keyifli anlar yaşatacak bir etkinlik takvimi hazırladı. Bu yıl tamamı Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar, Bilim Atölyesi, Çözüm Evi ve Kukla Atölyesi'nde birbirinden farklı etkinliklere katılabilecek.

18 Ocak-2 Şubat arasında felsefeden sanata pek çok farklı içerikte etkinliğin düzenleneceği Gençlik Parkı'ndaki Yarıyıl Tatili Etkinlikleri'ne ilişkin detaylı bilgiye, 'etkinlik.luleburgaz.bel.tr' adresinden ulaşılabiliyor.