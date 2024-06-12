Lüleburgaz Belediyesi Park ve Mezarlık Temizliği Yapıyor - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi Park ve Mezarlık Temizliği Yapıyor

Lüleburgaz Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki park ve bahçelerde, yeşil alanlarda, mezarlıklarda peyzaj ve ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise mezarlık yolunun tamamını daha konforlu hale getirmek üzere kolları sıvadı.

12.06.2024 10:04  Güncelleme: 10:24
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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki park ve bahçelerde, yeşil alanlarda, mezarlıklarda peyzaj ve ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise mezarlık yolunun tamamını daha konforlu hale getirmek üzere kolları sıvadı.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelerde, yeşil alanlarda, mezarlıklarda peyzaj ve ot temizliği çalışmalarına devam ediyor. Yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra refüjlerdeki çiçeklik alanlarda temizlik çalışmaları yürüten ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda da ot temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yollarda bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını yürütüyor. Yeni Mezarlık girişinde geçen hafta gerçekleştirilen asfalt çalışmasının ardından ekipler, mezarlık yolunun tamamını daha konforlu hale getirmek üzere kolları sıvadı. Deforme olan ve sürüş güvenliğini tehlikeye sokan Yeni Mezarlık yolunun tamamının bayram öncesine yetiştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi Park ve Mezarlık Temizliği Yapıyor - Son Dakika

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