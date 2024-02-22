Lüleburgaz'da 33 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz'da 33 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Lüleburgaz\'da 33 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir şüphelinin evinde yapılan aramada 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

22.02.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler S.Ş'nin evinde yaptığı aramada 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da 33 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:15:01. #1.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da 33 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement