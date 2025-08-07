Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kepirtepe Mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?