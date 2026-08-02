Lüleburgaz'da Çöplük Yangını Söndürüldü
Ceylanköy'deki çöplükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Lüleburgaz ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.
Ceylanköy'de çöplük alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sevk edildi.
Yangına ilk müdahale köydeki yangın tankeri ile yapıldı.
İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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