Lüleburgaz\'da Fabrikada Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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