Sanatçı Necla Zorlutuna'nın Hafıza Çalışması, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz'a bağlı Yenibedir Köyü'ne ait geleneksel gelinlik, gelin başlığı ve cepken, sanatçı Necla Zorlutuna tarafından aslına uygun olarak yeniden hazırlanarak, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde (LYKA) beğeniye sunuldu.

Lüleburgaz Belediyesi, bölgenin zengin kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yenibedir Köyü'ne ait geleneksel gelinlik, gelin başlığı ve cepken; Zorlutuna tarafından aslına uygun olarak yeniden hazırlanıp, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde görücüye çıkarıldı.

Bu özel hafıza çalışması, LYKA'da bulunan Kültürel Miras Müdürlüğü'nde mart ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

LYKA'da bulunan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nde aynı zamanda çeşitli etnografik eserler de sergileniyor.