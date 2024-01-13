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Lüleburgaz'da hayırsever tarafından yapılan Aile Sağlığı Merkezi açıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da hayırsever tarafından yapılan Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Lüleburgaz ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Kırklareli Valisi Birol Ekici, hayırsever Özden Gökçe'ye teşekkür ederek, merkezin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise Türkiye'nin sağlık alanında örnek alınan ülkeler arasında olduğunu vurgulayarak, sağlık alanında yapılan yatırımlara destek olan herkese teşekkür etti. Merkezin açılışı ise törenle gerçekleştirildi.

Lüleburgaz\'da hayırsever tarafından yapılan Aile Sağlığı Merkezi açıldı
13.01.2024 - 11:39,
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Lüleburgaz ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, düzenlenen törende hayırsever Özden Gökçe'ye teşekkür etti.

Hayırseverlerin desteğinin önemli olduğunu ifade eden Ekici, merkezin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara hizmet edeceğini kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise Türkiye'nin artık sağlık alanında örnek alınan ülkeler arasında olduğunu bildirdi.

Sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Sarıçam, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de merkez hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da hayırsever tarafından yapılan Aile Sağlığı Merkezi açıldı - Son Dakika
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