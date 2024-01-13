Lüleburgaz\'da hayırsever tarafından yapılan Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Lüleburgaz ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, düzenlenen törende hayırsever Özden Gökçe'ye teşekkür etti.

Hayırseverlerin desteğinin önemli olduğunu ifade eden Ekici, merkezin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara hizmet edeceğini kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise Türkiye'nin artık sağlık alanında örnek alınan ülkeler arasında olduğunu bildirdi.

Sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Sarıçam, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de merkez hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.