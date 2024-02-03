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Lüleburgaz'da hurdaların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Lüleburgaz'da hurdaların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz\'da hurdaların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde, Güneş Mahallesi Nergis Sokak'ta bir evin bahçesinde hurdaların biriktirildiği alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

03.02.2024 15:11
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Lüleburgaz ilçesinde hurdaların toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Nergis Sokak'ta A.S'ye ait evin bahçesinde hurdaların biriktirildiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da hurdaların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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