Lüleburgaz'da Kundaklama Olayı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kamera kayıtlarına göre, eski sanayi sitesinde Ömer U'ya ait lastikçiye sabah saatlerinde gelen şüpheli, yanında getirdiği yanıcı sıvı maddeyi iş yerinin önündeki lastiklerin üzerine döktü. Şüpheli, yanıcı maddeyi ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Atakan K'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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