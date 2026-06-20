Lüleburgaz'da Süt Sağım Robotları Kuruldu - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Süt Sağım Robotları Kuruldu

Lüleburgaz\'da Süt Sağım Robotları Kuruldu
20.06.2026 11:15
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 süt sağım robotu, Tarım Bakanlığı desteğiyle kuruldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hizmet veren büyükbaş hayvan çiftliğinde Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle 8 süt sağım robotu sistemi kuruldu.

Alacaoğlu köyünde 2011 yılında 800 büyükbaş kapasiteli çiftlik kuran girişimci Süleyman Uysal, süt üretimini artırmak ve işletmesini teknolojik olarak dönüştürmek için çalışma başlattı.

Yaptığı araştırmalar sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuran Uysal, sağlanan modernizasyon desteği ile işletmesine 8 süt sağım robotu sistemi kurdu.

İnsan eli değmeden hijyenik şartlarda sağım yapılmasını sağlayan robotlar sayesinde, memedeki sütün iletkenliğinden hayvanın günlük geviş getirme sayısına kadar tüm teknik verilere anlık olarak ulaşılmaya başlandı.

"Hayvana ait her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz"

Girişimci Uysal, AA muhabirine, süt sağım robotlarıyla işletmedeki hayvanların konforunun ve süt veriminin artırıldığını söyledi.

İşletmede el değmeden Avrupa standartlarında üretim yaptıklarını anlatan Uysal, "Hayvancılıkta en büyük sıkıntılardan biri işçi bulmak. Bu konuda birtakım araştırmalar yapmıştık. Sonrasında robotik süt sağım sistemleri üzerine yoğunlaştık. Kurduğumuz 8 sağım robotu sistemiyle üretim miktarımızı ve kalitemizi artırdık. Artık masa başında, bilgisayar veya cep telefonu üzerinden hayvana ait her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hayvan başına günlük 1,5-2 litre arasında ekstra süt artışı sağlıyor"

İşletme müdürü Zekeriya Canbaz da süt sağım robotları sayesinde üretim kapasitelerinin arttığını belirtti.

Günlük ortalama 11-12 ton süt elde ettiklerini, tam kapasiteye çıktıklarında bu rakamı günlük 16 tona çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Canbaz, sistemin mesleki açıdan büyük kolaylıklar sağladığına dikkati çekti.

Canbaz, robotik sistemin hayvan refahına ve süt verimine katkılarına değinerek, şöyle konuştu:

"Robotlar bize hayvanların geviş getirme sayıları, memedeki somatik hücre durumu ve sütün iletkenliği gibi tüm teknik bilgileri anlık olarak veriyor. Geçmişte üreticiden aldığımız anamnezi (hasta öyküsü) artık robot kendisi sunuyor. Tüm bu verileri cep telefonumuzdan takip edebiliyoruz. İçeride hayvanları sürekli yönlendiren, güden biri olmadığı için hayvan refahı yükseliyor ve stres azalıyor. Hayvanlar kendi doğal yaşam ortamlarında serbestçe hareket ediyor. Temel prensibimiz gönüllülük. Hayvanlar kendi istekleriyle sağıma geliyorlar, bazıları verimine göre günde 4-5 defa, bazıları ise 2 defa robotu ziyaret ediyor. Bu konfor da hayvan başına günlük 1,5-2 litre arasında ekstra süt artışı sağlıyor. Genel üretime baktığımızda yüzde 5 ila 10 arasında bir verim artışı yakaladık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Süt Sağım Robotları Kuruldu - Son Dakika

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