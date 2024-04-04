Lüleburgaz\'da tarihi külliyenin kurşunlarını çalan şüpheli tutuklandı

Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek 5'incilik maçlarına yükseldi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Arkas Spor, 5'incilik maçları oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise sezonu 7'nci sırada tamamlamak için mücadele edecek.