Lüleburgaz'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Lüleburgaz\'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında M.S. yönetimindeki otomobil, tıra çarparak devrildi ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Kırklareli'nde traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi ve reflektör, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

10.03.2024 12:41
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Lüleburgaz'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki 39 TA 282 plakalı otomobil, Hamzabey köyü yakınlarında 39 ES 436 plakalı tıra çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde jandarma ekiplerince traktörlerde reflektör ve ışıklandırma sisteminin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler traktör sürücülerine reflektör, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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