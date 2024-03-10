Lüleburgaz\'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Erciyes Cup'ta ATV ve Motosnow Yarışları Heyecanı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Erciyes'te düzenlenen Erciyes Cup, final müsabakalarıyla sona erdi. 18 ATV ve 35 motosnow sporcusunun katıldığı yarışlarda, Murat Kaya ATV kategorisinde birinci olurken, Mert Koç 250 CC altı motosnow kategorisinde birincilik elde etti. Rusya'dan gelen Aleksandr Kurashev ise 250 CC üstü motosnow kategorisinde birinci oldu.