Lüleburgaz'da Tiyatro Oyunu Yazma Atölyesi Başladı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin "Temel Dramaturji ve Tiyatro Oyunu Yazma Atölyesi" yoğun katılımla sürüyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Yaratıcı Yazarlık Bölümü Başkanı Ferhat Uludere'nin katılımı ile Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde düzenlenen ücretsiz Temel Dramaturji ve Tiyatro Oyunu Yazma Atölyesi'nde 16 yaş ve üzeri bireyler, hayal güçlerini ve ifade yeteneklerini kullanarak özgün ve etkileyici metinler oluşturmanın inceliklerini öğreniyor.

Eğitimler, 28 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.