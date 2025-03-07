Lüleburgaz'da 'Toplumsal Hayatta Kadın' Söyleşisi Düzenlendi

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde (LYKA) "Toplumsal Hayatta Kadın" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide, kadın hakları ve kadınların toplumsal hayatta yaşadıkları ayrımcılık, eşitsizlik, uğradığı şiddet başta olmak üzere pek çok konu masaya yatırıldı.

Lüleburgaz'da Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler devam ediyor. Belediye, bu doğrultuda Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde "Toplumsal Hayatta Kadın" konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı Öğretim Görevlisi Belemir Şengül ile Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Ilgaz Lale Kocakundakçı'nın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide, kadınların toplumsal hayat içerisinde uğradığı fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet gibi konular başta olmak üzere pek çok konu ele alındı.

Söyleşinin sonunda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Çetin Çivi, Öğr. Gör. Şengül ile Av. Kocakundakçı'ya programa sundukları katkı dolayısıyla plaket takdim etti.