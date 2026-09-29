Lüleburgaz'da yaklaşık 1600 metrelik çevre yolunda zemin hazırlığı tamamlandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da yaklaşık 1600 metrelik çevre yolunda zemin hazırlığı tamamlandı

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Lüleburgaz\'da yaklaşık 1600 metrelik çevre yolunda zemin hazırlığı tamamlandı
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Lüleburgaz'da kuzeybatı çevre yolunda asfalt öncesi zemin hazırlığı tamamlandı; yaklaşık 1600 metrelik yol bitince kent içi ağır vasıta trafiği azalacak. Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Ozan Çetin ve ailesini evlerinde ziyaret ederek ziyaretlerin süreceğini belirtti.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ile ilçede yaşayan Ozan Çetin ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Çetin ile sohbet eden Özderin, ailenin isteklerini dinledi.

Özderin, hane ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade ederek, ziyaretlerin süreceğini belirtti.

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz'da çevre yolu yapım çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuzeybatı çevre yolunda çalışmada bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ağır vasıtaların kent merkezine girmeden seyrine devam edebileceği güzergahta, asfalt öncesi zemin hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Yolun yaklaşık 1600 metre uzunluğunda olduğu aktarılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla kent içindeki ağır vasıta trafiğinin azalmasının sağlanacağı ve trafiğin daha güvenli hale geleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma VakfıEnver ÖZDERİNLüleburgazGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da yaklaşık 1600 metrelik çevre yolunda zemin hazırlığı tamamlandı - Son Dakika
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