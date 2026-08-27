Lüleburgaz'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Dere Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu anızda ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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