Lüleburgaz\'da Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Başladı

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin sömestr tatilindeki çocuklar için hazırladığı yarıyıl tatili etkinlikleri Gençlik Parkı'nda başladı. 2 Şubat'a kadar sürecek etkinliklerde çocuklar, yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya yaşayacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin yarıyıl tatilindeki çocuklar için hazırladığı yarıyıl tatili etkinlikleri Gençlik Parkı'nda başladı. 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar hayal dünyalarını yansıtan objeler tasarladı. Çocuklar için Kitapkolik Kasırga Grubu Atölyesi, Maske Boyama Atölyesi, Kitabımla Oyuna Davet-Garip Bir Şapka Atölyesi ve Çanta Boyama Atölyesi düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.

2 Şubat'a kadar sürecek etkinlikler için başvurular belediyenin internet adresinden yapılabiliyor.