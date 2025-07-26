Lüleburgaz'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yüzme eğitimleri devam ediyor.
Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi önemsediklerini söyledi.
Proje kapsamında 8 Temmuz da başlayan eğitimlerin devam ettiğini ifade eden Ercan, öğrencilere temel yüzme eğitimi verildiğini belirtti.
Eğitimlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktaran Ercan, eğitimlerin haftada 4 gün yapıldığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Yüzme Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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