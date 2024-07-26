Lüleburgaz Gençlik Parkı'nda 3 Bine Yakın Kişi Atölye Çalışmalarına Katıldı

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin Gençlik Parkı'nda düzenlediği 86 atölyeye mart ayından bu zamana kadar 3 bine yakın kişi katıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin yaptığı düzenlemeler sonrasında Gençlik Parkı, dolu dolu etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Parkta mart ayından bu zamana kadar gerçekleştirilen atölye çalışmalarına, 3 bine yakın çocuk ve genç katıldı.

86 atölye çalışması yapıldı

Parkta mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında toplam 86 atölye çalışması yapıldı. Bu atölye çalışmalarına online başvuru üzerinden kayıt yapan bin 637 çocuk katıldı. Atölyelere doğrudan katılım sağlayanlarla birlikte bu sayı 2 bin 783'e ulaştı.

Gençlik Parkı'nda bulunan Çözüm Evi ve Bilim Atölyesi'nden akıl ve zeka oyunlarından soru çözümü ile kitap okumaya kadar çok sayıda aktiviteden yararlanılabiliyor.