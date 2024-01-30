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Lüleburgaz Kaymakamı, deprem bölgesine yardım gönderen firmaları ziyaret etti - Son Dakika
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Lüleburgaz Kaymakamı, deprem bölgesine yardım gönderen firmaları ziyaret etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, deprem bölgesine yardım gönderen firmaları ziyaret ederek teşekkür belgesi verdi. Yüce, Kahramanmaraş depremleri sonrasında Lüleburgaz'da başlatılan yardım kampanyalarından bahsederek, duyarlılıklarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti. Ayrıca, Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesinde düzenlenen 'Minik kahramanlar iş başında' etkinliğinde çocuklara yangın ve deprem eğitimi verildi ve etkinliklerin devam edeceği açıklandı.

Lüleburgaz Kaymakamı, deprem bölgesine yardım gönderen firmaları ziyaret etti
30.01.2024 - 09:19,
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, deprem bölgesine yardım

gönderen firmaları ziyaret etti.

Yüce, ziyaretinde firma yetkililerine göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kahramanmaraş depremleri ile büyük bir afet yaşandığını belirten Yüce, depremin ilk gününden itibaren Lüleburgaz'da yardım kampanyaları başlatıldığını söyledi.

-"Minik kahramanlar iş başında" etkinliği

Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesinde "Minik kahramanlar iş başında" etkinliği düzenlendi.

Bir kreşte düzenlenen etkinlikte itfaiye personeli tarafından çocuklara yangın ve deprem eğitimi verildi.

Çocuklar daha sonra itfaiye araçlarına bindi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş yaptığı açıklamada, çocukların yangın ve afetlerle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiği konusu bilgi verildiğini söyledi.

Altıntaş, etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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