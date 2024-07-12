Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde Ücretsiz Bisiklet Sürüş Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde Ücretsiz Bisiklet Sürüş Eğitimleri Devam Ediyor

Lüleburgaz Belediyesi'nin Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde (LYBA) ücretsiz bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor. Akademide eğitim alanlar, bilinçli ve güvenli bisiklet sürme becerisi kazanıyor.

12.07.2024 11:08  Güncelleme: 12:27
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde (LYBA) ücretsiz bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor. Akademide eğitim alanlar, bilinçli ve güvenli bisiklet sürme becerisi kazanıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde (LYBA) vatandaşlar ücretsiz bisikletlerden faydalanıp, sürüş eğitimi alabiliyor.

Onlarca ülkeden yüzlerce yabancı bisikletçiyi konuk eden LYBA'da 14 yaş altındaki çocuklar velileriyle olmak koşuluyla, her yaştan kişiye, ücretsiz sürüş eğitimleri veriliyor. İçerisinde bisiklet parkuru, gezinti alanları, kafeterya, eğitim alanı, kamp binası, konaklama alanı, çamaşırhane, yemekhane, bisiklet kulüpleri için ayrılmış odalar, tamir eğitim atölyesi, çocuk oyun alanı, bisiklet tamir atölyesinin yer aldığı akademide bu eğitimi alanlar, bilinçli ve güvenli bisiklet sürme becerisi kazanıyor.

Diledikleri saatte eğitim alabiliyorlar

Eğitimlerin bir program dahilinde değil, kişiye özel olarak planlandığını belirten Bisiklet Akademisi Sorumlusu İnanç Zorlutuna, "Diledikleri saatlerde bunu yapıyoruz. Herhangi bir programımız yok, kişiye özel olarak belirliyoruz ve kesinlikle ücretsiz. Eğitimlerimiz dört aşamadan oluşuyor. Bu eğitimlerde birinci aşamada bisikletle birlikte yürüyoruz. İkinci aşamada pedalları söküp bisikletin üzerinde 'tay tay' dediğimiz şekilde geziyoruz. Üçüncü aşamada tek pedal, dördüncü aşamadaysa ikinci pedalı takıp eğitimlerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Sürmek isteyen herkesi, sürme bilmeyen veya kendini geliştirmek isteyen herkesi bekleriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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