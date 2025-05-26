Lüleburgazlılar Fenerbahçe Beko'yu Dev Ekranda Destekledi

(KIRKLARELİ) - Lüleburgazlılar, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu dev ekrandan destekledi.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek, Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, Lüleburgaz Belediyesi'nin Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi'nde kurduğu dev ekranda izlendi.

Hava muhalefeti nedeniyle Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte takımı desteklemek ve dev ekranda karşılaşmayı izlemek üzere yüzlerce Lüleburgazlı bir araya geldi. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmayı, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş da takip etti.

Fenerbahçe Beko'nun zaferinin ardından taraftar ellerinde meşale ve bayraklarla şampiyonluğu kutladı.