Lyon'da Seçim İtirazı

23.03.2026 02:37
Jean-Michel Aulas, Lyon'daki yerel seçim sonuçlarına itiraz etti, oy farkı 1500'den az.

Fransa'nın en büyük 3. kenti olan Lyon'da yerel seçimlerde merkez sağcı belediye başkan adayı Jean-Michel Aulas, çok sayıda düzensizlik nedeniyle kentteki sonuçlara itiraz ettiklerini duyurdu.

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turu sona erdikten sonra, sandık çıkış anketleri Lyon'da mevcut çevreci Belediye Başkanı Gregory Doucet'i yüzde 54 oy oranıyla seçimin galibi olarak verdi.

Lyon'daki sandıklarda oy sayım işlemleri gece boyunca devam ederken, sandık çıkış anketleri, Doucet ve merkez sağcı rakibi Aulas arasındaki oy farkının azaldığını gösterdi.

Doucet, Lyon'da düzenlendiği basın toplantısında, galibiyetini ilan ederken, "Bugün tarihin yeni bir sayfası yazıldı. Lyon kenti sakinleri oylarıyla sorumlu, cumhuriyetçi, cömert ve evrensel bir çizgiyi sürdürmeyi seçti." ifadelerini kullandı.

Aulas ise basına yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının, basının ve Doucet'in açıkladığından çok daha fazla yakın olduğunu söyledi.

Doucet ile arasında yaklaşık 1500 oy farkı olduğunu savunan Aulas, "Şu anda Lyon'u kimin kazandığını bilmiyoruz." dedi.

Aulas, seçim sırasındaki çok sayıda düzensizlik nedeniyle sonuçlara itiraz ettiklerini duyurdu.

Lyon kentinde 15 Mart'ta düzenlenen seçimin ilk turunda neredeyse aynı oy oranına ulaşan 2 belediye başkan adayının ikinci turdaki oyları merak ediliyordu.

Doucet, seçimin ikinci turu için diğer solcu partilerin desteğini almıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
