Lyon'da Tren İstasyonu Yakınında Yangın

Fransa'nın Lyon şehrinde tren istasyonu yakınlarında çıkan yangın nedeniyle demir yolu trafiği aksadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon'daki tren garının Part-Dieu istasyonu yakınlarında çıkan yangın tren seferlerinde aksama ve gecikmelere neden oldu.

Yangın nedeniyle yüksek hızlı tren seferlerinde iptaller yaşanırken, bazı yolcular istasyona ulaşmadan trenlerden inmek zorunda kaldı.

Lyon'dan Marsilya, Montpellier, Brüksel, Paris ve Grenoble istikametinde hareket eden trenlerde de 45 dakikaya varan gecikmeler yaşandı.

Fransa ulusal demiryolu şirketi SNCF'den yapılan açıklamada yangının altyapı hizmetlerinde yaşanan bir sorundan kaynaklandığı ve onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.