Lyon'daki Şiddet Olayında Genç Hayatını Kaybetti

15.02.2026 16:11
Lyon'da aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıkan şiddette, 23 yaşındaki genç hastanede öldü.

Fransa'nın Lyon kentinde solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında meydana geldiği öne sürülen şiddet olayında darbedilen 23 yaşındaki genç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre soruşturmayı yürüten savcılık, 12 Şubat'taki olaya karışan şüphelilerin kimliklerine ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Şiddet olayının ardından hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında gerçekleştiği iddia edildi.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulundu.

Macron, gencin ölümünden sorumlu kişilerin yargıya hesap vereceklerini belirtti.

12 Şubat'ta darbedildiği olayın ardından hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç komada bulunuyordu.

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grup, 3 genci darbetmiş, ikisi olay yerinden kaçmayı başarmış, diğeri ise yerde hareketsiz yatarken görülmüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Lyon, Suç, Son Dakika

