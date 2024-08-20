M çiçeği virüsü, cinsel yönelimin yayılmasında önemli bir faktör olarak belirtiliyor

Güncel

Büyük Aile Platformunca, M çiçeği (mpox) virüsünün yayılmasında cinsel yönelimin önemli bir faktör olarak öne çıktığı belirtilerek, "Aşılama sürecinde, risk grubu olarak öne çıkan eşcinsel erkeklere öncelik verilmesi toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor." açıklamasında bulunuldu.

Platformun yazılı açıklamasında, 2022'de İngiltere'de ortaya çıkan maymun çiçeği salgınının, özellikle eşcinsel, biseksüel ve diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında hızla yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından 10 Haziran 2022'de yayınlanan güvenilir teknik bir rapora göre, araştırmada vakaların büyük çoğunluğunun İspanya'nın Kanarya Adaları'nda gerçekleştirilen eşcinsel festivali ile ilişkilendirildiği aktarılan açıklamada, "1406 kişi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda tüm vakaların 1400'ünün erkek olduğu tespit edilmiştir. İngiliz Hükümeti tarafından doğrulanmış bu sayılara göre vakaların yüzde 99'unun erkek olduğu ve bu erkeklerin yüzde 96'sının eşcinsel, biseksüel veya erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler olduğu bildirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Cinsel yönelim, enfeksiyonun yayılmasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Aşılama sürecinde, risk grubu olarak öne çıkan eşcinsel erkeklere öncelik verilmesi toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle sağlık yetkilileri, eşcinsel erkek topluluğu içinde farkındalığı artırmak ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla hedefe yönelik kampanyalar başlatmış durumda. Ancak bazı ülkelerde, LGBT lobisinin baskısı nedeniyle eşcinsel erkekler hakkında bilimsel çalışmalarla belirlenen bu tespitler görmezden geliniyor ve bu risk gruplarının tanımlanmasında eşcinsel erkekler yeterince dikkate alınmıyor. Bu durum, hem bu gruptaki bireyleri riske atıyor hem de toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor."

"Cinsel temas yoluyla bulaşma yaygın"

Açıklamada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin, haziranda gerçekleşen, eşcinsel bireylerin organize ettiği onur yürüyüşü öncesi özellikle eşcinsel erkekleri maymun çiçeği aşısı olmaya davet ettiği aktarılarak, "Maymun çiçeği virüsü, genellikle ciltte döküntüler, ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Ancak bu salgında cinsel temas yoluyla bulaşmanın yaygın olması nedeniyle, cinsel sağlık kliniklerine başvuran vakalarda daha spesifik belirtiler de gözleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Salgının başından itibaren ölümler düşük seviyede kalmış olsa da ciddi semptomlar nedeniyle hastaneye yatışların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, virüsün yayılımını kontrol altına almak için özellikle risk altındaki gruplara yönelik aşı kampanyaları ve halk sağlığı bilgilendirmelerinin artırılmaya devam ettiği kaydedildi.