M23, Kuzey Kivu'daki İki Köyü Ele Geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteren silahlı isyancı grup 23 Mart Hareketi'nin (M23), Masisi bölgesinde iki köyün kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, M23 mensupları, yerel savunma gücü olarak bilinen Wazalendo milisleriyle şiddetli çatışmaların ardından Masisi bölgesindeki Nyamaboko yerel idari birimi sınırlarında yer alan Ngululu ve Ndete köylerinin kontrolünü ele geçirdi.

Bölge sakini Kilengo Matheu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çatışmaların şiddeti nedeniyle Wazalendo güçleri çekilmek zorunda kaldı. Şu anda her iki köy de M23'ün kontrolünde." dedi.

Saldırı öncesinde sivillerin bölgeyi toplu halde terk ettiği, yerinden edilenlerin bir kısmının Walikale bölgesindeki Waloa Yungu yerel birimine, bir kısmının ise çevredeki ormanlık alanlara sığındığı aktarılıyor.

Zor koşullarda yaşam mücadelesi veren sivillere insani erişimin sağlanamadığı ifade ediliyor.

?Saldırılar Doha sürecini riske atıyor

Söz konusu saldırının, KDC hükümeti ile M23 arasında 19 Temmuz 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan ve kalıcı ateşkesi hedefleyen anlaşmayı riske attığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde M23 güçleri ile KDC ordusuna destek veren Wazalendo milisleri arasında çatışmalar sürüyor.

Son çatışmaların ardından bölgede yeni askeri hareketlilik gözlemlenirken, insani yardım kuruluşları, su, gıda ve barınma ihtiyacının kritik seviyeye ulaştığını bildirerek alarm verdi.

M23'ün Masisi'deki ilerleyişi, Kuzey Kivu'daki kontrol bölgelerini yeniden şekillendiriyor ve diplomatik çözüm mekanizmalarının başarısını tehdit ediyor.