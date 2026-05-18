Maarif Okulları Spor Oyunları Yapıldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Kuzey Makedonya Uluslararası Maarif Okulları, Geleneksel Avrupa ve Balkanlar Spor Oyunları'nın üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Uluslararası Maarif Okullarının Kalkandelen Kampüsü ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sporcular futsal, masa tenisi, okçuluk ve satranç branşlarında mücadele etti.

Spor oyunlarına Avusturya, Belçika, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Macaristan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'daki Maarif Okullarından gelen sporcular katıldı.

Kupa ve ödül törenine, TMV yetkilileri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.