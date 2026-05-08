Mabel Matiz'in Beraati

08.05.2026 13:50
Fatih Karaca, şarkı sözlerindeki müstehcen ifadelerle ilgili beraat etti.

"Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın yazdığı bir şarkının sözlerinde yer alan "müstehcenlik" ifadeleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, beraatine karar verildi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Karaca'nın avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.

Karaca'nın avukatları, müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Bakanlığın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Karaca'nın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Karaca'nın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

?İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının yaptığı suç duyurusu üzerine, Karaca için "müstehcenlik" suçundan hazırlanan iddianamede, Karaca'ya ait olan şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar yarattığı belirtilmişti.

Bu şarkının sanığın rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni paylaşılarak umuma açık şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği kaydedilen iddianamede, şarkının çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmasının sanığın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği aktarılmıştı.

İddianamede, her ne kadar Karaca'nın ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmese de şarkının tamamına ve özellikle de iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında sanığın savunmasını karşılamadığının açıkça anlaşıldığı, bu kişinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği kaydedilmişti.

Karaca'nın söz konusu şarkıyı çocukların ve herkesin görebileceği, dinleyebileceği sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden rızası doğrultusunda yayınlayarak "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu işlediğine dikkati çekilen iddianamede, şüphelinin 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
