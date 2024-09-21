Macar-Türk Kültür Yılı'nda Sergi Açıldı - Son Dakika
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Macar-Türk Kültür Yılı'nda Sergi Açıldı

Ankara'da 'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' sergisi, Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında açıldı.

21.09.2024 17:16
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Macaristan Merkez Bankası işbirliğiyle başkentte "İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi" sergisi düzenlendi.

Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında CerModern'de düzenlenen sergiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Hükümet Komiseri Peter Hoppal, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Merkez Bankası Kültür Sanat Departmanı Başkanı Kinga Hamvai ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide konuşan Belviranlı, "Ülkelerimiz arasında tarihten gelen güçlü ilişkilerimizi kültür ve sanat alanlarında daha da güçlendirmek amacıyla '100 yıllık dostluk ve işbirliği' temasıyla kutlamakta olduğumuz Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macaristan Ulusal Bankası ve Macaristan Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen bu özel sergi vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın büyük memnuniyetini ve hazzını duyuyorum." dedi.

Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında her iki ülkede de fazlasıyla etkinlikler düzenlendiğini belirten Belviranlı, şöyle devam etti:

"Çağdaş sanatın dinamik ve yenilikçi yüzünü yansıtan ve her bir sanatçının kendine özgü anlatımıyla izleyiciye farklı duygular sunan Macaristan Merkez Bankası sanat koleksiyonundan derlenen bu özel sergiye emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum. İnanıyorum ki kültür ve sanatın kucaklayıcı dokusuyla Macar dostlarımızla bağlarımızı daha da sarsılmaz kılacak ve stratejik ortaklığımızı daha da pekiştireceğiz."

Hoppal ise iki ülkenin dostluğunu geliştiren programlara hükümet olarak özel önem verildiğini dile getirerek "Her diplomatik etkinlikte olduğu gibi bu yılın hedefi de ekonomi, ticaret, eğitim, inovasyon ve siyaset alanlarında halihazırda başlatılmış ve faaliyette olan ve gelişmekte olan Türk-Macar ilişkilerini ve işbirliklerini daha da güçlendirmektir. Bu vesileyle, kültürün çok ötesine geçen birçok alandaki ortaklığı için Türkiye'ye şükranlarımı ifade etmek isterim." diye konuştu.

Büyükelçi Matis de bu sergiye ev sahipliği yapmanın gurur kaynağı olduğunu belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığına desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Macar Merkez Bankası Kültür Sanat Departmanı Başkanı Hamvai ise konuklara sergi hakkında detaylı bilgi vererek sergide emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdim edildi. Etkinlik, Györ Balesi Topluluğunun kısa dans gösterisiyle son buldu.

Sergi, 10 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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