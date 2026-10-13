Macaristan 4,2 milyar avroluk AB fonuna kavuştu, öğrenciler Erasmus'a dönüyor

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, 4,2 milyar avroluk Avrupa Birliği (AB) fonunun serbest bırakıldığını bildirdi.

Başbakan Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Magyar, Macaristan için yaklaşık 4,2 milyar avroluk ek AB fonunun serbest bırakıldığını aktardı.

Macar öğrencilerin, Erasmus+ programı kapsamında yeniden yurt dışında eğitim görebileceği bilgisini de paylaşan Magyar, araştırmacıların da inovasyon için AB fonlarından yararlanabileceğini belirtti.

Macaristan'ın AB toparlanma fonlarına erişimi, uzun süredir hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele alanındaki eksiklikler nedeniyle büyük ölçüde askıya alınmıştı.

Başbakan Magyar, nisanda yapılan seçim kampanyasında Budapeşte'nin AB ve NATO'daki Batılı müttefikleriyle ilişkilerini yeniden düzenleme sözü vermişti.

Magyar hükümeti, göreve gelmesinin ardından reformlarda ilerleme sağlanması üzerine, daha önce dondurulan AB fonlarının toplam 16,4 milyar avroluk bölümünün aşamalı olarak serbest bırakılması konusunda Avrupa Komisyonu ile anlaşmaya varmıştı.