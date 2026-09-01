Macaristan Başbakanı Magyar AB'de Liderlik Eksikliği Olduğunu Belirtti, Macaristan'a Uygulanan Para Cezasını da Eleştirdi

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Avrupa Birliği'nde (AB) siyasi "liderlik eksikliği" bulunduğunu belirterek, Birliğin geleceğine ilişkin önemli kararlar alması gerektiğini söyledi.

Magyar, Slovenya'nın Bled kentinde düzenlenen Bled Stratejik Forumu'nda, bölgesel işbirliğinin ve Avrupa'nın rekabet gücünün ele alındığı oturuma katıldı.

AB'nin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Magyar, "Açık konuşmak gerekirse Avrupa Birliği'nde siyasi liderlik eksikliği var." dedi.

Birlik içindeki bürokrasinin girişimleri engellediğini savunan Magyar, Avrupalı karar alıcıların kurumsal tartışmalar yerine yeniden sahadaki gerçeklere odaklanması gerektiğini belirtti.

Magyar, AB'nin kurumsal meselelerle meşgul olduğu sırada Çin'in, Avrupa'daki nükleer enerji santrallerini ve otomobil fabrikalarını finanse etmeye hazırlandığına dikkati çekti.

Brüksel'de değişim gerektiği yönünde bir anlayış oluşmaya başladığını ifade eden Magyar, "Bana göre Avrupa Birliği'nin yalnızca ayakta kalmak mı yoksa kazanmak mı istediğine karar vermeliyiz." diye konuştu.

Magyar, AB'nin "düzensiz göç politikaları nedeniyle" Macaristan'a uyguladığı günlük para cezasını da eleştirerek ülkesine "adil" davranılmadığını söyledi.

Macaristan'ın AB'nin ortak sınırlarını koruduğu için günlük 1 milyon avro ödemek zorunda bırakıldığını ileri süren Magyar, "Bu adil değil ve hiç kimse bu sorunu çözmeye hazır değil." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Macaristan'ın sığınma prosedürlerine erişim ve ülkede yasa dışı bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesine ilişkin karara uymak için gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle Haziran 2024'te ülkenin 200 milyon avro ödemesine, ayrıca karara uyumda gecikilen her gün için 1 milyon avro ceza uygulanmasına hükmetmişti.

Mahkeme, Macaristan'ın uygulamalarının AB hukukunu ihlal ettiğini ve üye ülkeler arasındaki dayanışma ile sorumlulukların adil paylaşımı ilkelerine zarar verdiğini belirtmişti.

Magyar, nisanda yapılan seçim kampanyasında Budapeşte'nin AB ve NATO'daki Batılı müttefikleriyle ilişkilerini yeniden düzenleme sözü vermişti.

Magyar hükümeti, göreve gelmesinin ardından reformlarda ilerleme sağlanması üzerine, daha önce dondurulan AB fonlarının toplam 16,4 milyar avroluk bölümünün aşamalı olarak serbest bırakılması konusunda Avrupa Komisyonu ile anlaşmaya varmıştı.