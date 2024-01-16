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Macaristan Büyükelçisi Çorum Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Macaristan Büyükelçisi Çorum Valisi'ni ziyaret etti

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti. Büyükelçi Matis, Çorum'da düzenlenecek ticaret toplantısı öncesi Dağlı'dan kentin ticari ve ekonomik yapısı hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Matis, Dağlı'ya Macaristan'a özgü porselen biblo hediye etti ve Dağlı da Matis'e Çorum'da bulunan Kadeş Barış Anlaşması Tableti'nin örneğini verdi.

Macaristan Büyükelçisi Çorum Valisi\'ni ziyaret etti
16.01.2024 - 12:43,
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'ya ziyarette bulundu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek "Türkiye-Macaristan Ticari Fırsatları" toplantısı için kente gelen Matis, toplantı öncesi ziyaret ettiği Dağlı'dan kentin ticari ve ekonomik yapısı hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Matis, ziyaretin ardından Dağlı'ya Macaristan'a özgü porselenden üretilen biblo hediye etti.

Vali Dağlı da Matis'e, Çorum'daki arkeolojik kazılarda bulunan, Hititlilerle Mısır arasında imzalanan ve bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Barış Anlaşması Tableti'nin örneğini verdi.

Kaynak: AA
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