(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Macaristan Parlamentosu'nun başbakanlık görev süresine ilişkin düzenlemeyi kabul ettiğini açıkladı.
Péter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kabul edilen düzenlemeyle Macaristan'da bir başbakanın en fazla iki dönem yani sekiz yıl görev yapabileceğini belirtti.
Düzenlemenin, parlamentodan geçtiğini duyuran Peter, yeni sınırın bundan sonraki dönemlerde geçerli olacağını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Macaristan'da Başbakanlık Süresi Sınırlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?