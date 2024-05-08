Macaristan'da Çin dili ve kültürü popülerliğini artırıyor - Son Dakika
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Macaristan'da Çin dili ve kültürü popülerliğini artırıyor

Macaristan\'da Çin dili ve kültürü popülerliğini artırıyor

Macaristan-Çin Çift Dilli Eğitim Okulu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in öğrencilerin mektubuna yanıt vermesiyle öğrencilere ilham veriyor. Bu durum, daha fazla öğrencinin Çince öğrenmeye ve Çin'de eğitim görmeye ilgi duymasına yol açıyor. Macaristan'da beş Konfüçyüs Enstitüsü bulunurken, Çin'deki 12 üniversite Macarca öğrenme imkanı sunuyor. Çince, Macaristan'ın ulusal eğitim sistemine dahil edilmiş ve üniversite giriş sınavında bir alan haline gelmiştir.

08.05.2024 13:07
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BUDAPEŞTE/BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan-Çin Çift Dilli Eğitim Okulu Müdür Yardımcısı ve Çince Öğretmeni Wang Yue, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in okuldaki öğrencilerin gönderdiği mektuba yanıt vermesinin öğrencilere büyük esin verdiğini söyledi. Artık daha fazla öğrenci Çince öğrenmeye ve Çin'de eğitim görmeye daha güçlü ilgi duyuyor.

Macarlar arasında Çin dili ve kültürünün popülerliğinin artması da okulun son 20 yılda sürekli gelişim sergilemesine katkıda bulunuyor. Başlarda çoğu öğrenci, Macaristan'da yaşayan ve çalışan Çinli ailelerden geliyordu. Şu anda ise okulda çoğunluğu yerli Macar olan 530'dan fazla öğrenci, 12 kademe ve 20 derslikte öğrenim görüyor.

Macaristan Eski Başbakanı Peter Medgyessy, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çift dilli eğitim okulu, geleneksel ekonomi, işbirliği ve diğer ilişki türlerinin ötesine geçiyor. Okul hakikaten kişiler arası bağlantı imkanının yanı sıra insanların birbiriyle tanışması, birbirinin kültür ve medeniyetini öğrenip tanıması ve bunları benimsemesi için bir fırsat sunarak, insanları bu konularda açık, meraklı ve nesnel olmaya teşvik ediyor" dedi.

Şu anda Macaristan'da beş adet Konfüçyüs Enstitüsü bulunuyor. Ayrıca Çin'deki 12 üniversite, Macarca öğrenme imkanı sunuyor.

Çince, Macaristan'ın ulusal eğitim sistemine dahil edilmiş ve üniversite giriş sınavındaki alanlardan biri haline gelmiş durumda. Her iki tarafta kurulan kültür merkezleri, kültürel etkileşimler açısından da önemli bir platform işlevi görüyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Macaristan'da Çin dili ve kültürü popülerliğini artırıyor - Son Dakika

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