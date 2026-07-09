Macaristan'da Cumhurbaşkanı için Protesto

Macaristan'da hükümetin Meclise sunduğu mevcut cumhurbaşkanının görevden alınmasını öngören anayasa değişikliği teklifini protesto etmek amacıyla başkent Budapeşte'de gösteri düzenlendi.

Macar basınındaki haberlere göre, muhalefetteki eski Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisi tarafından düzenlenen gösteri kapsamında muhalifler, Budapeşte'deki Sandor Sarayı önünde bir araya geldi.

"Keyfiliğe Son" sloganıyla düzenlenen gösteriye, yüzlerce kişi katıldı.

Gösteride konuşan eski Cumhurbaşkanı Janos Ader, Başbakan Peter Magyar liderliğindeki hükümete tepki gösterdi.

Ader, hükümeti mevcut cumhurbaşkanını "anayasaya aykırı şekilde" görevden almaya çalışmakla suçlayarak, söz konusu anayasa değişikliği teklifinin "hukukun üstünlüğünün sona ermesi" anlamına geldiğini söyledi.

Fidesz Sözcüsü Bertalan Havasi ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Sulyok'un, anayasa değişikliği teklifini imzalamaması gerektiğini belirterek, Sulyok'un yanında oldukları mesajını verdi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok, yaptığı açıklamada, hükümetin, mevcut cumhurbaşkanının görevden alınmasını içeren anayasa değişikliği önerisinin, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini "ihlal ettiğini" belirtmişti.

Başbakan, göreve başladıktan sonra Cumhurbaşkanı'nı istifaya çağırmıştı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, 12 Nisan'daki seçimi kazanmasının ardından, "Viktor Orban'ın kuklası" diye nitelendirdiği Cumhurbaşkanı'nı istifaya çağırmış, istifa etmemesi durumunda anayasa değişikliğine gideceklerini belirtmişti.

Sulyok'un istifa etmeyeceğini açıklamasının ardından Magyar, 5 Temmuz'da, mevcut cumhurbaşkanının görevden alınmasını da içeren bir anayasa değişikliği teklifini Meclise sunmuştu.

Bunun üzerine eski Başbakan Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisi, başkent Budapeşte'de protesto gösterisi için çağrı yapmıştı.

Söz konusu anayasa değişikliği önerisinde, milletvekilliğinde 3 dönemlik sınır da bulunuyor.

Macaristan'da genel seçimleri büyük farkla Tisza kazanmıştı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimleri, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) büyük farkla kazanmıştı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisinde 9 Mayıs'ta yapılan açılış oturumunda, Magyar yemin ederek resmen ülkenin başbakanı olmuştu ve 16 yıllık Viktor Orban iktidarına son vermişti.