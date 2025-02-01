Macaristan'da Okullara Bomba Tehdidi

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BUDAPEŞTE, 1 Şubat (Xinhua) -- Macaristan'da perşembe akşamı 44 okula gönderilen tehdit e-postalarıyla yeni bir bomba alarmı dalgası yaşandı.

Etkilenen kurumların 13'ü Budapeşte'de, 31'i ise kırsal bölgelerde bulunuyor.

İlgili tüm yerlere müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını belirten emniyet yetkilileri, "Şu ana kadar incelenen binalarda patlayıcı madde veya patlamaya elverişli herhangi bir cihaz bulunmadı" dedi. Hızlı Müdahale Polisi Ulusal Soruşturma Bürosu, tehditlerle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony Facebook'ta yaptığı açıklamada "Budapeşte'deki şirketler ve kurumlar kolluk kuvvetlerine gerekli tüm desteği sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Son bomba tehditleri, geçen hafta Budapeşte ve çevresindeki en az 292 okulun tahliye edilmesine neden olan benzer bir olayın ardından gerçekleşti.

Yetkililer, son tehditler ile önceki olaylar arasında herhangi bir bağlantı tespit etmediklerini belirtti; ancak her iki olayda da alarmlar e-posta yoluyla iletildi.

Polis operasyonunun ardından, söz konusu okullarda dersler yeniden başlatıldı.