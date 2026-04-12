Macaristan'da Seçim Heyecanı! - Son Dakika
Macaristan'da Seçim Heyecanı!

12.04.2026 12:33
Macaristan'da 199 milletvekili için seçimler başladı, sonuçlar AB siyasi dengeleri için kritik.

Macaristan'da halk, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00'da başladı.

Seçimlerde halk, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri de ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullanıyor.

Seçim sistemi kapsamında Macaristan Ulusal Meclisi'ndeki 199 sandalyenin 106'sı dar bölgelerde en fazla oyu alan adaylara, 93'ü ise ulusal parti listelerine göre dağıtılıyor.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

Anketlerin çoğu, yarışta Magyar liderliğindeki Tisza'nın önde olduğunu gösterirken, kararsız seçmen oranının yüksek olması, sonuçların belirsizliğini koruduğuna işaret ediyor.

Orban ve Magyar oyunu kullandı

Başbakan Orban, genel seçimlerde oy kullanmak üzere Zugligeti İlkokulu'na geldi.

Burada eşiyle birlikte oyunu kullanan Orban, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Orban, seçime dair beklentisi hakkındaki soruya, "Yenmek için buradayım. Kazanmayı severim." yanıtını verdi.

Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin nasıl olacağına dair Orban, bir AB ülkesi olduklarını, ancak Brüksel'in "merkezileşmesine" karşı olduklarını dile getirdi.

Orban, "Ulusal hak, egemenlik ve AB'nin temel antlaşması temelinde kararlılıkla duruyoruz. ve Brüksel'deki merkezden bu anlaşmaya saygı göstermesini istiyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yerinde olması durumunda Rusya'ya toprak verip vermeyeceğine ilişkin soruyu, Orban, "Zelenskiy olmayacak kadar şanslıyım." diye yanıtladı.

Orban, seçimdeki rakibinin kazanması durumunda Peter Magyar'ı tebrik edip etmeyeceğine dair, elbette her zaman bunu yapacağını, Macaristan'ın medeni bir ülke olduğunu kaydetti.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Magyar ise seçimin "Doğu ile Batı, propaganda ile dürüst kamusal söylem, yolsuzluk ile temiz kamu hayatı arasında bir tercih" olduğunu söyledi.

Magyar, tüm Macaristan halkını oy kullanmaya davet etti.

Macaristan'da Meclis'e girebilmek için partilerin ulusal listede en az yüzde 5 oy almaları gerekiyor.

İki partinin ortak listeyle seçime girmesi durumunda bu oran yüzde 10'a, üç veya daha fazla partinin oluşturduğu listelerde ise yüzde 15'e yükseliyor.

Seçim sonuçlarına göre Meclis'teki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

Yurt dışında yaşayan ve ikamet adresi Macaristan'da olmayan vatandaşlar, sadece ulusal parti listeleri için oy kullanabilirken, ülkede ikamet eden seçmenler hem kendi seçim bölgelerindeki adaylara hem de ulusal parti listelerine oy verebiliyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar sürecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'da Seçim Heyecanı! - Son Dakika

SON DAKİKA: Macaristan'da Seçim Heyecanı! - Son Dakika
