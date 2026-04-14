Macaristan'da Tarihi Seçim: Tisza Partisi Zaferi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macaristan'da Tarihi Seçim: Tisza Partisi Zaferi

14.04.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'da %79 katılımla gerçekleşen seçimlerde Peter Magyar liderliğindeki Tizsa Partisi %53,7 oy alarak iktidara geldi, Viktor Orban'ın Fidesz partisi %38,43 oy aldı. Yeni hükümet, anayasa değişikliği yetkisiyle birlikte AB, Rusya ve Ukrayna ilişkilerinde değişim sinyalleri veriyor.

Macaristan'da 12 Nisan 2026'da gerçekleştirilen seçimler, tarihi %79 katılım oranıyla siyasi yapıyı önemli ölçüde değiştirdi. Peter Magyar liderliğindeki Tizsa Partisi %53,7 oy oranıyla birinci olurken, Viktor Orban'ın Fidesz partisi %38,43 oy aldı. 199 sandalyeli parlamentoda Tizsa Partisi 138, Fidesz ise 55 sandalye kazandı, bu da Tizsa Partisi'ne anayasa değişikliği yapma yetkisi sağladı.

Seçim sonrası Peter Magyar, Orban dönemine son vereceklerini belirterek, başbakanlık için iki dönem sınırı getirecek anayasa değişikliği yapacaklarını açıkladı. Magyar, Macar halkının AB ve NATO üyeliğinden gurur duyduğunu vurguladı ve Ukrayna'da barışın sağlanmasını istediğini ifade etti. Ayrıca, Rusya ile ilişkileri dikkate alarak, Ukrayna'da barış sağlandıktan sonra Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmasını umduğunu dile getirdi.

Rusya, seçim zaferinin ardından Avrupa'daki önemli müttefikini kaybetti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macar halkının seçimlerine saygı duyduklarını belirterek, yeni yönetimle pragmatik ilişkiler kurulmasını beklediklerini söyledi. Ancak, Macaristan'ın şu anda Rusya dostu bir ülke olmaması sebebiyle Magyar'a tebrik mesajı göndermeyeceklerini açıkladı.

Avrupa Birliği, seçimlerin ardından rahatlama yaşadı, çünkü Orban yönetimi AB ile ilişkileri zorlayarak Ukrayna'ya destek paketinde veto hakkını kullanmıştı. Magyar'ın zaferi, AB'yi bu zorlu durumdan kurtarsa da somut değişimlerin zaman alacağı öngörülüyor. Yeni yönetimin Macaristan'ı AB ile sürekli çatışan bir ülke olmaktan çıkaracağı düşünülüyor.

Orban'ın kaybedilmesiyle Rusya, AB içindeki en önemli müttefikini yitirdi. AB fonlarından Macaristan'a ayrılan 18 milyar Euro'nun serbest bırakılması için Magyar'ın 27 şartı yerine getirmesi gerekiyor, bu şartlar hukuk devleti ve göç gibi alanları kapsıyor. Savunma bağlantılı 17 milyar Euro'luk kaynakta ise daha hızlı ilerleme bekleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Macaristan, Hükümet, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da Tarihi Seçim: Tisza Partisi Zaferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:32:35. #7.12#
SON DAKİKA: Macaristan'da Tarihi Seçim: Tisza Partisi Zaferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.