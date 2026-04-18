Macaristan'da Tisza Partisi Güçlü Çoğunluk Elde Etti

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimin kesin sonuçlarına göre Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza), 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi (NVI), 12 Nisan'da yapılan genel seçimde tüm sandıkların sayıldığını duyurdu.

Kesin sonuçlara göre Tisza, anayasa yapabilmek için gereken 133 sandalyeyi aşarak 141'e ulaştı. Tisza, 199 milletvekilli parlamentonun yaklaşık yüzde 71'ini temsil edecek.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisine 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.

Magyar, seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Eşi benzeri görülmemiş bir çoğunluk ve yetki elde ettiklerini vurgulayan Magyar, bu sonucun ayrıca büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini belirtti.

Magyar, mayıs ortasına kadar Macar halkının güvenine layık bir hükümet kurmak için çalıştıklarını kaydetti.