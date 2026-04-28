Macaristan'da Yeni Başbakan Magyar'ın Yolsuzlukla Mücadele Sözü Oligarkları İkiye Böldü: Kaçanlar ve Yanaşanlar

Financial Times'ın haberine göre, Orban rejiminin kilit isimleri ve aileleri ülkeyi terk etmeye başladı. Çocuklarını özel okullardan alan oligarklar, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye yöneliyor. Orban'ın 36 yıllık milletvekilliğini bırakmasıyla, çocukları üzerinden ABD'de kurduğu şirketlerin başına geçip Trump'tan sığınma talebinde bulunacağı iddia edilmişti.

Yeni Başbakan Magyar, Orban'ın çocukluk arkadaşı ve ülkenin en zengin adamı Lörinc Meszaros'un ailesiyle Dubai'ye uçmayı planladığını açıkladı. Meszaros'un şirket hesaplarındaki paraları şahsi hesaplarına aktardığı belirtiliyor. Kaçış rotasındaki bir diğer isim ise Orban'ın eski ekonomi danışmanı György Matolcsy'nin oğlu Adam Matolcsy. Merkez Bankası'ndan 1 milyar euro hortumlamakla suçlanan Matolcsy, seçimlerden aylar önce Dubai'ye yerleşti. Magyar, gerekirse zorlayıcı tedbirlerle BAE'den iadesini isteyeceğini söyledi. Orban'ın damadı István Tiborcz ise eşinin eğitimi için geçen yıl New York'a taşındı.

Öte yandan, geçmişte Orban sistemiyle iş yapan bazı iş insanları rotayı Magyar'a kırdı. Lojistik imparatoru György Waberer, 2023'te hisselerini Orban'ın damadına satarak sistemden çıktı ve seçim gecesi Magyar'la şampanya patlattı. Gayrimenkul devi Daniel Jellinek de rejimle iş yapmayı bıraktığını belirterek, yabancı fonların Macaristan'a dönmek için sıraya girdiğini söyledi. Orban'ın yakın dostu bankacı Sandor Csanyi ise yeni yönetimden korkmadığını, korkması gerekenlerin ihalesiz iş alanlar olduğunu ifade etti.