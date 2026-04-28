Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macaristan'da Yeni Başbakan Magyar'ın Yolsuzlukla Mücadele Sözü Oligarkları İkiye Böldü: Kaçanlar ve Yanaşanlar

28.04.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Başbakan Peter Magyar'ın yolsuzlukla mücadele sözü ve Orban'a sadık 'ulusal işbirliği sistemi' üyelerine yönelik tehditleri, Macaristan'daki milyarderler kulübünü ikiye böldü: Kimi ülkeyi terk ederken, kimi yeni rejime yanaşıyor.

Financial Times'ın haberine göre, Orban rejiminin kilit isimleri ve aileleri ülkeyi terk etmeye başladı. Çocuklarını özel okullardan alan oligarklar, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye yöneliyor. Orban'ın 36 yıllık milletvekilliğini bırakmasıyla, çocukları üzerinden ABD'de kurduğu şirketlerin başına geçip Trump'tan sığınma talebinde bulunacağı iddia edilmişti.

Yeni Başbakan Magyar, Orban'ın çocukluk arkadaşı ve ülkenin en zengin adamı Lörinc Meszaros'un ailesiyle Dubai'ye uçmayı planladığını açıkladı. Meszaros'un şirket hesaplarındaki paraları şahsi hesaplarına aktardığı belirtiliyor. Kaçış rotasındaki bir diğer isim ise Orban'ın eski ekonomi danışmanı György Matolcsy'nin oğlu Adam Matolcsy. Merkez Bankası'ndan 1 milyar euro hortumlamakla suçlanan Matolcsy, seçimlerden aylar önce Dubai'ye yerleşti. Magyar, gerekirse zorlayıcı tedbirlerle BAE'den iadesini isteyeceğini söyledi. Orban'ın damadı István Tiborcz ise eşinin eğitimi için geçen yıl New York'a taşındı.

Öte yandan, geçmişte Orban sistemiyle iş yapan bazı iş insanları rotayı Magyar'a kırdı. Lojistik imparatoru György Waberer, 2023'te hisselerini Orban'ın damadına satarak sistemden çıktı ve seçim gecesi Magyar'la şampanya patlattı. Gayrimenkul devi Daniel Jellinek de rejimle iş yapmayı bıraktığını belirterek, yabancı fonların Macaristan'a dönmek için sıraya girdiğini söyledi. Orban'ın yakın dostu bankacı Sandor Csanyi ise yeni yönetimden korkmadığını, korkması gerekenlerin ihalesiz iş alanlar olduğunu ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

13:05
Fenerbahçe 6-7 Haziran’da seçime gidiyor
Fenerbahçe 6-7 Haziran'da seçime gidiyor
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:13:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.