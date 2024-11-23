Macaristan'dan AB'nin Gümrük Vergisi Eleştirisi

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İSTANBUL, 23 Kasım (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulama kararının Avrupa ekonomisine zarar verecek kötü bir karar olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın himayesiyle Anadolu Ajansı tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen tek günlük İstanbul Enerji Forumu'na katılan Szijjarto, Xinhua'ya verdiği demeçte Macaristan'ın AB'nin kararından üzüntü duyduğunu belirterek 27 AB üyesinden sadece 10'unun desteklediği kararın "antidemokratik" olduğunu kaydetti.

Ekonomik işbirliği başta olmak üzere "Çin'le işbirliğini artırmaktan yanayız" diyen bakan, Macaristan'da faaliyet gösteren birçok Çinli yatırımcının bulunduğunu ifade etti.

Szijjarto, "AB, ticaret ve ekonomi konusunda Çin'le daha iyi ve daha etkin işbirliği yapmalı" diye ekledi.

AB, 29 Ekim'de Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik en az 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere yüzde 45,3'e varan oranlarda gümrük vergisi uygulama yönünde tartışmalı bir karar duyurmuştu.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, 8 Kasım'da AB ile Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik önerilen fiyat taahhüdü konusundaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini kaydetti.