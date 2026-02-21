Macaristan'dan Ukrayna'ya 90 Milyar Euro Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macaristan'dan Ukrayna'ya 90 Milyar Euro Engeli

21.02.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan, Drujba boru hattı kapalı kaldığı sürece Ukrayna'nın askeri kredisine erişimini engelleyecek.

BUDAPEŞTE, 21 Şubat (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Drujba boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatı yeniden başlayıncaya kadar Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya sağlayacağı 90 milyar euroluk (106 milyar ABD doları) askeri kredinin ödenmesini engelleyeceklerini açıkladı.

Szijjarto cuma günü sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, Ukrayna'nın "fiziksel veya teknik bir engel bulunmamasına rağmen" Macaristan'a petrol sevkiyatını yeniden başlatmama kararı aldığını söyledi. Szijjarto, Kiev'i parlamento seçimleri öncesinde Drujba boru hattını kapatarak Budapeşte üzerinde siyasi baskı kurmaya çalışmakla da suçladı.

"Ukrayna, ham petrol sevkiyatını yeniden başlatıncaya kadar 90 milyar euroluk askeri krediye erişemeyecek" ifadelerini kullanan Szijjarto, boru hattı kapalı kaldığı sürece Macaristan'ın Ukrayna lehine alınacak AB kararlarını engellemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Szijjarto petrol sevkiyatının askıya alınmasının AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nın ihlali anlamına geldiğini de söyledi.

Ukrayna üzerinden Rus ham petrol akışının durması, Budapeşte ile Kiev arasında gerilimi artırırken, Macaristan Ukrayna'ya yönelik dizel ihracatını durdurdu. Macaristan yurtiçi ve bölgesel arz güvenliğini sağlamak amacıyla da stratejik rezervlerindeki ham petrolü kullanmaya başladı.

Kaynak: Xinhua

Macaristan, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'dan Ukrayna'ya 90 Milyar Euro Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze’nin ifadesi ortaya çıktı Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Ramazan’da siber tuzaklara dikkat Duygu simsarları iş başında Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Messi ve Luis Suarez’in çocuklarından duygulandıran kare Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 10:59:02. #7.11#
SON DAKİKA: Macaristan'dan Ukrayna'ya 90 Milyar Euro Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.