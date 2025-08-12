Macaristan, Diplomasiyle Çözüm Vurgusu Yaptı

BUDAPEŞTE, 12 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya- Ukrayna ihtilafının askeri çatışma yoluyla değil, diplomasi aracılığıyla çözülmesi gerektiği yönündeki tutumlarını yineledi.

Szijjarto pazartesi günü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesi ve diplomatik diyaloğu savunmaya devam ettiklerini belirtti.

15 Ağustos'ta Alaska'da yapılması planlanan Trump-Putin zirvesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden bakan, bu zirveyi barışa doğru atılmış potansiyel bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Szijjarto, Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ile yaptığı telefon görüşmesinde yaklaşan zirveyi ele aldıklarını aktardı.