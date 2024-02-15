Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye en önemli ülke bu konuda, en güvenli, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır, Macar doğal gazının tedarikinin sağlanmasında." dedi.
Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Macaristan ve Avrupa güvenliği açısından Türkiye'nin anahtar role sahip bir ülke olduğunu belirten Szijjarto, "Bugün Avrupa, Avrupa Birliği (AB) önünde yığılan zorlukları Türkiye ile işbirliği olmadan bu zorluklarla mücadelede baş edemeyiz." diye konuştu.
Szijjarto, bunun enerji güvenliği ve ekonomi güvenliği konuları için de geçerli olduğunu kaydederek, AB'nin Türkiye'ye, Türkiye ile işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.
"Yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasını engelleyemezsek, Avrupa'yı kaybedeceğiz, biz bunu istemiyoruz" ifadesini kullanan Szijjarto, bunun için sürekli olarak yasa dışı göç baskısına karşı Türkiye'yi desteklediğini aktardı.
Szijjarto, enerji güvenliği hakkında, "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye en önemli ülke bu konuda, en güvenli, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır, Macar doğal gazının tedarikinin sağlanmasında." ifadelerini kullandı.
Bakan Szijjarto, Macaristan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye, Doğal Gaz Tedariki Konusunda En Güvenilir Ortak - Son Dakika
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadelerini kullandı.
"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Aydın'da Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Turgut Akın ile evinde hayatını kaybeden Hilmi Sarı'nın cenazeleri yanlışlıkla karıştırıldı. Yanlış teşhisin fark edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla mezar açılarak yanlış gömülen cenaze çıkarıldı ve düzeltme yapıldı.
Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç'ın gemideki birçok işi üstlendiği ve valf zımparalarken video çektiği görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?