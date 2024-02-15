Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye, Doğal Gaz Tedariki Konusunda En Güvenilir Ortak - Son Dakika
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Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye, Doğal Gaz Tedariki Konusunda En Güvenilir Ortak

Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye, Doğal Gaz Tedariki Konusunda En Güvenilir Ortak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin doğal gaz tedarikinde en önemli, en güvenilir ve en öngörülebilir ortak olduğunu belirtti. Szijjarto, Türkiye'nin enerji güvenliği ve ekonomi güvenliği konularında da önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, Avrupa'nın Türkiye ile işbirliği yapmadan zorluklarla baş edemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, yasa dışı göç baskısına karşı Türkiye'yi desteklediğini ve Türkiye'nin Macar doğal gazının tedarikindeki rolü için teşekkür ettiğini söyledi.

15.02.2024 17:39  Güncelleme: 17:43
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye en önemli ülke bu konuda, en güvenli, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır, Macar doğal gazının tedarikinin sağlanmasında." dedi.

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Macaristan ve Avrupa güvenliği açısından Türkiye'nin anahtar role sahip bir ülke olduğunu belirten Szijjarto, "Bugün Avrupa, Avrupa Birliği (AB) önünde yığılan zorlukları Türkiye ile işbirliği olmadan bu zorluklarla mücadelede baş edemeyiz." diye konuştu.

Szijjarto, bunun enerji güvenliği ve ekonomi güvenliği konuları için de geçerli olduğunu kaydederek, AB'nin Türkiye'ye, Türkiye ile işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasını engelleyemezsek, Avrupa'yı kaybedeceğiz, biz bunu istemiyoruz" ifadesini kullanan Szijjarto, bunun için sürekli olarak yasa dışı göç baskısına karşı Türkiye'yi desteklediğini aktardı.

Szijjarto, enerji güvenliği hakkında, "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye en önemli ülke bu konuda, en güvenli, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır, Macar doğal gazının tedarikinin sağlanmasında." ifadelerini kullandı.

Bakan Szijjarto, Macaristan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye, Doğal Gaz Tedariki Konusunda En Güvenilir Ortak - Son Dakika

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