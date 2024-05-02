Macaristan İstanbul Başkonsolosu Süleymanpaşa Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı makamında ziyaret etti.
Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi belediye binasında gerçekleşen ziyarette Başkonsolos Pinter'e Macaristan İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ateşesi Miklos Bujaky, Macaristan Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken ve Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Asistanı Helga Walla Karakaya eşlik etti.
Belediye Başkanı Nallar, Türk-Macar ilişkilerinin de konuşulduğu ziyarette konuklarına, önümüzdeki günlerde detaylı programı açıklanacak "58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Macar Günü" hakkında bilgi verdi.
Pinter ise Macar Günü'nün festival programına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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