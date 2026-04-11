Macaristan Seçiminde ABD ve Rusya Orban'ı Destekliyor, AB Gergin - Son Dakika
Macaristan Seçiminde ABD ve Rusya Orban'ı Destekliyor, AB Gergin

11.04.2026 19:19
Macaristan'da yaklaşan seçimler, ABD ve Rusya'nın desteğini üzerine çeken Viktor Orban ile rakibi Peter Magyar arasındaki mücadelenin öne çıktığı bir süreç olarak kaydediliyor. Orban'ın zaferi, hem Avrupa Birliği hem de dünya ülkeleri için önemli sonuçlar doğurabilir.

Macaristan seçimi sadece ülke halkını değil, dünyaya yön vermek isteyen devletleri de harekete geçirdi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Budapeşte'ye giderek Orban'ın düzenlediği 'Macar-Amerikan Dostluk Günü' mitingine katıldı ve ABD olarak Orban'ın kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Orban'ın kazanmasını isteyen ikinci önemli güç ise Rusya. Kremlin yönetimi, Orban'ın kazanması halinde Macaristan'ı Avrupa'nın enerji dağıtım merkezi yapacaklarının ve Ukrayna üzerinden geçecek petrol boru hatlarının açılmasıyla ucuz enerji sağlayacaklarının sözünü verdi.

Orban'ın rakibi Peter Magyar, 45 yaşında olup çocukluğunda odasının duvarında Orban'ın posteri vardı. 2002'de Orban'ın Fidesz Partisi'ne üye olarak siyasete ilk adımını attı ve 2006'da Fidesz'in yükselen isimlerinden Judit Varga ile evlendi. Çift 2023'te boşandı. Magyar, 2024'te Orban hükümetinin bir cinsel istismar skandalını örtbas etmeye yardım etmekten suçlu bulunan bir adamı affettiğinin ortaya çıkmasının ardından ilgi odağı haline geldi. Adalet Bakanı olarak görev yapan eski eşi Varga, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile birlikte istifa etti. Magyar ise Fidesz yetkililerini iki kadını günah keçisi ilan etmekle suçladı.

Magyar, verdiği bir röportajla bir gecede ulusal bir siyasi figüre dönüştü ve Mart 2024'te önderlik ettiği protesto gösterisine yaklaşık 35 bin kişi katıldı. Haziran 2024'teki seçimlerde oyların yüzde 30'unu alarak Orban'ın partisi Fidesz'in ardından ikinci oldu. Muhafazakar değerleri sahiplenen Magyar, seçimi kazanmaları halinde ekonomik sorunlara ve yolsuzluklara odaklanacağının sözünü veriyor. Dış politikada ise Orban'a kıyasla daha dengeli bir çizgi izleyen Magyar, AB'yle ilişkileri normalleştirmeyi ve dondurulan fonların serbest bırakılmasını hedefliyor.

Macaristan'daki seçimlerin sonuçlarını sabırsızlıkla bekleyen bir diğer aktör de Avrupa Birliği. Orban'ın bazı politika ve uygulamaları, Brüksel'i içinden çıkılmaz durumlarla karşı karşıya bıraktı. Orban yönetimindeki Macaristan, AB'nin orta çaplı bir ülke tarafından nasıl kilitlenebileceğini defalarca gösterdi. Orban, AB'de veto hakkını en çok kullanan lider olarak bugünkü çizgisine kademeli olarak geldi ve Ukrayna savaşıyla birlikte hamleleri daha agresif hale geldi. Rusya'ya yönelik yaptırım paketleri Orban tarafından frenlendi ve Ukrayna'ya yönelik mali desteğe ilişkin karar değişiklikleri Brüksel açısından bardağı taşıran son damla oldu.

Brüksel, hem Orban ile süren gerginliğin devam etmesine hem de muhalefet lideri Magyar yönetiminde temkinli bir yeniden başlangıca dayalı senaryolara hazırlanmaya başladı. Orban'ın zafer kazanması halinde AB'nin işinin şimdikinden daha zor olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda, AB'nin Orban'ı bir şekilde devre dışı bırakacak yaratıcı formüller üretmesi gerekecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Macaristan Seçiminde ABD ve Rusya Orban'ı Destekliyor, AB Gergin - Son Dakika

Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Avustralya’nın Arda Güler korkusu Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye’den Sumud Filosu için çarpıcı hamle Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:30
İstese yapamaz Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
20:18
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:58
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:56:57.
SON DAKİKA: Macaristan Seçiminde ABD ve Rusya Orban'ı Destekliyor, AB Gergin - Son Dakika
