Macaristan Seçimleri: Orban'ın Kaderi Dünya Siyasetini Etkileyecek

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılacak seçimler, sadece ülke içinde değil, dünya çapında önem taşıyor. 16 yıldır iktidarda olan aşırı sağcı popülist lider Viktor Orban'ın kazanması veya kaybetmesi, otokratlar ve demokratlar için bir emsal teşkil ediyor. Orban'ın zaferi, Ukrayna lideri Zelenski'yi üzerken Putin'i sevindirebilir, çünkü Orban AB'nin Ukrayna'ya kredisini veto etmişti. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu destekleyen Orban, Trump tarafından da destekleniyor; Trump, Orban'ı Avrupa'daki sadık bir müttefiki olarak görüyor.

Orban, kendini modern bir Hunyadi Yanoş olarak sunarak, İslamofobik söylemlerle göçmen karşıtı politikalarını meşrulaştırıyor. Seçimlerde, Avrupa yanlısı Péter Magyar liderliğindeki Tisza partisiyle yarışacak. Ekonomik sorunlar ve AB fonlarının kaybı, Orban'ın zayıf noktaları arasında. Ancak, uzun iktidarı boyunca devlet kurumlarını kontrol altına alması, ona sadık bir seçmen kitlesi sağlıyor. Seçim sonucu belirsizliğini korurken, Orban'ın kaybetmesi demokrasi yanlıları için bir umut olabilir.