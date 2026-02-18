Macaristan, Türkiye'ye Dizel Yakıt Sevkiyatını Durdurdu - Son Dakika
Macaristan, Türkiye'ye Dizel Yakıt Sevkiyatını Durdurdu

18.02.2026 17:04
Macaristan, Ukrayna'ya dizel yakıt sevkiyatını askıya aldığını duyurdu. Bakan Szijjarto açıklama yaptı.

Macaristan, Ukrayna'ya yönelik dizel yakıt sevkiyatını askıya almaya karar verdiğini duyurdu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, duyuruyu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Szijjarto, bugün Ukrayna'ya dizel yakıt sevkiyatını askıya almaya karar verdiklerini bildirdi.

Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol sevkiyatı yeniden başlamadan dizel yakıt nakliyesinin de devam etmeyeceğini vurgulayan Szijjarto, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, siyasi nedenlerle petrol sevkiyatını yeniden başlatmamaya karar vererek, Ukrayna'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan Macaristan'ın enerji arzını kasten riske atıyor." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Ukrayna'nın, gaz, elektrik ve dizel yakıt ithalatının büyük bir kısmının Macaristan üzerinden veya Macaristan'dan geldiğini kaydetti.

Bakan Szijjarto, Macaristan'ın tedariki risk altındayken başka bir ülkenin enerji güvenliğini güvence altına almalarının beklenemeyeceğini belirterek, enerji işbirliğinin karşılıklı olup "baskıya değil saygıya" dayanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Macaristan, Politika, Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Macaristan, Türkiye'ye Dizel Yakıt Sevkiyatını Durdurdu

SON DAKİKA: Macaristan, Türkiye'ye Dizel Yakıt Sevkiyatını Durdurdu - Son Dakika
